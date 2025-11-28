Tres bebidas navideñas con café que harán que su casa huela a celebración

En esta época de villancicos, reuniones y regalitos, el café sabe distinto… sabe a Navidad. Y si a ese aroma tan nuestro le sumamos un toque festivo, la taza se convierte en un pequeño consuelo de temporada.



Por eso, hoy en Buen Día nos acompañan los baristas Jonathan Ramírez y Gabriel Abarca, quienes nos enseñarán a preparar tres bebidas navideñas con café, fáciles, rápidas y perfectas para compartir en familia. Desde mezclas cremosas hasta notas especiadas, todo pensado para que usted pueda replicarlo en casa sin enredos.



Acomódese, agarre su tacita y déjese antojar… porque el espíritu navideño también se disfruta sorbo a sorbo.

