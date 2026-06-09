Tartaletas de frutas: un postre fresco, colorido y perfecto para cualquier ocasión
En el video adjunto encontrará la guía para prepararlas paso a paso y deleitar así a su familia y amigos.
Colores vibrantes, sabores delicados y una presentación que conquista a primera vista. Las tartaletas de frutas son uno de esos postres que combinan elegancia y frescura en cada bocado.
En esta ocasión, le enseñamos a preparar unas deliciosas tartaletas de frutas, desde su crujiente base de galleta hasta su suave relleno de crema pastelera y una decoración llena de frutas frescas que aportan sabor y color.
El proceso inicia con la elaboración de una base dorada y crocante que servirá de soporte para el postre. Una vez horneada y completamente fría, se rellena con crema pastelera y se decora al gusto con frutas frescas, chantilly o merengue.
Todos los detalles y el paso a paso los encontrará en el video adjunto.
Ingredientes
Base de galleta
- 2 barras de mantequilla.
- 1 taza de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- 1 huevo.
- ¼ de taza de harina de almendras.
- ½ taza de harina.
Relleno: crema pastelera
- 1 taza de leche entera.
- ¼ de taza de crema dulce.
- 2 yemas de huevo.
- ¼ de taza de azúcar.
- 1 cucharada de fécula de maíz.
- 2 cucharadas de mantequilla sin sal.
- 1 cucharadita de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Frutas frescas al gusto.
- Chantilly.
- Merengue.
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