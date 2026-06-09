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Tartaletas de frutas: un postre fresco, colorido y perfecto para cualquier ocasión

En el video adjunto encontrará la guía para prepararlas paso a paso y deleitar así a su familia y amigos.

Por Teletica.com Redacción 9 de junio de 2026, 10:19 AM

Colores vibrantes, sabores delicados y una presentación que conquista a primera vista. Las tartaletas de frutas son uno de esos postres que combinan elegancia y frescura en cada bocado.

En esta ocasión, le enseñamos a preparar unas deliciosas tartaletas de frutas, desde su crujiente base de galleta hasta su suave relleno de crema pastelera y una decoración llena de frutas frescas que aportan sabor y color.

El proceso inicia con la elaboración de una base dorada y crocante que servirá de soporte para el postre. Una vez horneada y completamente fría, se rellena con crema pastelera y se decora al gusto con frutas frescas, chantilly o merengue.

Todos los detalles y el paso a paso los encontrará en el video adjunto.

Ingredientes

Base de galleta

  • 2 barras de mantequilla.
  • ​1 taza de azúcar.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 huevo.
  • ¼ de taza de harina de almendras.
  • ½ taza de harina.

Relleno: crema pastelera


  • 1 taza de leche entera.
  • ¼ de taza de crema dulce.
  • 2 yemas de huevo.
  • ¼ de taza de azúcar.
  • 1 cucharada de fécula de maíz.
  • 2 cucharadas de mantequilla sin sal.
  • 1 cucharadita de vainilla.
  • 1 pizca de sal.
Decoración

  • Frutas frescas al gusto.
  • Chantilly.
  • Merengue.
Una receta ideal para compartir en familia, sorprender a sus invitados o disfrutar de un postre ligero y lleno de sabor. 

¿Se anima a probarla en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de “Buen Día”.


Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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