Tamal de elote: una receta tradicional para compartir en familia
La chef Ángela Sánchez compartió en 'Buen Día' una receta de tamal de elote con maíz amarillo, queso Turrialba y otros ingredientes fáciles de conseguir.
El tamal de elote es una de las recetas tradicionales de la gastronomía costarricense. Su sabor y textura lo convierten en una opción ideal para compartir en familia.
La chef Ángela Sánchez visitó 'Buen Día' y enseñó el paso a paso para preparar este platillo con ingredientes sencillos.
La receta utiliza maíz amarillo, leche condensada, huevos, queso Turrialba, harina de trigo, vainilla y polvo de hornear.
Ingredientes:
- 7 tazas de maíz amarillo.
- 1 lata de leche condensada.
- 2 huevos.
- ¼ de kilo de queso Turrialba.
- 2 cucharadas de harina de trigo.
- 1 cucharadita de vainilla.
- ½ cucharadita de polvo de hornear.
Con estos ingredientes podrá preparar un tamal de elote suave, esponjoso y lleno de sabor.
En el video adjunto encontrará el paso a paso de esta receta. La preparación también ofrece una oportunidad para mantener vivas las tradiciones culinarias costarricenses.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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