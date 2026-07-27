Tamal de elote: una receta tradicional para compartir en familia

El tamal de elote es una de las recetas tradicionales de la gastronomía costarricense. Su sabor y textura lo convierten en una opción ideal para compartir en familia.

La chef Ángela Sánchez visitó 'Buen Día' y enseñó el paso a paso para preparar este platillo con ingredientes sencillos.

La receta utiliza maíz amarillo, leche condensada, huevos, queso Turrialba, harina de trigo, vainilla y polvo de hornear.

Ingredientes:

7 tazas de maíz amarillo.

1 lata de leche condensada.

2 huevos.

¼ de kilo de queso Turrialba.

2 cucharadas de harina de trigo.

1 cucharadita de vainilla.

½ cucharadita de polvo de hornear.

Con estos ingredientes podrá preparar un tamal de elote suave, esponjoso y lleno de sabor.

En el video adjunto encontrará el paso a paso de esta receta. La preparación también ofrece una oportunidad para mantener vivas las tradiciones culinarias costarricenses.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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