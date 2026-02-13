Talento que enamora: Marianela Herrera y Carlos Guzmán cocinan en televisión

Si hay una pareja que nos ha regalado talento, carisma y una historia digna de canción, es la que conforman Marianela Herrera y Carlos Guzmán. Su complicidad traspasa el escenario y conecta con el público desde la autenticidad.



En el programa Buen Día tuvimos el gusto de invitarlos a compartir algo más que su música: una receta muy especial y una conversación cercana, llena de anécdotas, risas y recuerdos (ver video adjunto).



Porque cuando el talento se mezcla con el amor y la sencillez, el resultado siempre es un momento que vale la pena disfrutar. Le invitamos a acompañarnos en esta entrevista que celebra el arte, la vida en pareja y el sabor de las buenas historias.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.