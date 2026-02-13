Talento que enamora: Marianela Herrera y Carlos Guzmán cocinan en televisión
La pareja de artistas compartió una receta y una charla íntima en el programa ‘Buen Día’, donde hablaron de su relación, su carrera y la conexión que los une dentro y fuera del escenario.
Si hay una pareja que nos ha regalado talento, carisma y una historia digna de canción, es la que conforman Marianela Herrera y Carlos Guzmán. Su complicidad traspasa el escenario y conecta con el público desde la autenticidad.
En el programa Buen Día tuvimos el gusto de invitarlos a compartir algo más que su música: una receta muy especial y una conversación cercana, llena de anécdotas, risas y recuerdos (ver video adjunto).
Porque cuando el talento se mezcla con el amor y la sencillez, el resultado siempre es un momento que vale la pena disfrutar. Le invitamos a acompañarnos en esta entrevista que celebra el arte, la vida en pareja y el sabor de las buenas historias.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.
