Estilo de Vida
Tacos para todos los gustos: tres recetas que no puede perderse
Estas tres versiones, sin duda, conquistarán su paladar: entraña jugosa, birria con sabor profundo y pollo estilo parrillero.
Existen muchos tipos de tacos, pero hoy le presentamos tres versiones que conquistan el paladar: entraña jugosa, birria con sabor profundo y pollo estilo parrillero.
En Buen Día, Emerson Ramírez y Rafael Carballo enseñaron cómo preparar estas recetas, perfectas para sorprender en casa o disfrutar en cualquier ocasión (ver video adjunto).
¡Prepárese para abrir el apetito!
¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.