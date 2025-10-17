EN VIVO
Tacos para todos los gustos: tres recetas que no puede perderse

Estas tres versiones, sin duda, conquistarán su paladar: entraña jugosa, birria con sabor profundo y pollo estilo parrillero.

Por Teletica.com Redacción 17 de octubre de 2025, 10:15 AM

Existen muchos tipos de tacos, pero hoy le presentamos tres versiones que conquistan el paladar: entraña jugosa, birria con sabor profundo y pollo estilo parrillero.

En Buen Día, Emerson Ramírez y Rafael Carballo enseñaron cómo preparar estas recetas, perfectas para sorprender en casa o disfrutar en cualquier ocasión (ver video adjunto).

¡Prepárese para abrir el apetito!

¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

