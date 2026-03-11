Sopita negra: el sabor tradicional que reúne a la familia

Hay sabores que despiertan recuerdos inmediatos. Para muchos costarricenses, uno de ellos es el aroma de una sopa recién hecha que invade la cocina y reúne a la familia alrededor de la mesa.

Hoy volvemos a uno de esos clásicos de la gastronomía casera: la tradicional sopita negra. Un plato sencillo, reconfortante y profundamente ligado a la memoria de hogar, a la cocina de mamá o de la abuela (ver video adjunto).

En el programa aprendimos a prepararla paso a paso, junto al chef José Pablo Araujo, quien compartió consejos para lograr ese sabor auténtico que tantos recuerdan con cariño. Una receta simple, pero llena de tradición y de historia en la mesa costarricense.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar la elaboración de otros platillos en nuestro canal de YouTube.