Sopita negra: el sabor tradicional que reúne a la familia
El chef José Pablo Araujo compartió consejos para lograr el toque auténtico de este platillo costarricense.
Hay sabores que despiertan recuerdos inmediatos. Para muchos costarricenses, uno de ellos es el aroma de una sopa recién hecha que invade la cocina y reúne a la familia alrededor de la mesa.
Hoy volvemos a uno de esos clásicos de la gastronomía casera: la tradicional sopita negra. Un plato sencillo, reconfortante y profundamente ligado a la memoria de hogar, a la cocina de mamá o de la abuela (ver video adjunto).
En el programa aprendimos a prepararla paso a paso, junto al chef José Pablo Araujo, quien compartió consejos para lograr ese sabor auténtico que tantos recuerdan con cariño. Una receta simple, pero llena de tradición y de historia en la mesa costarricense.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar la elaboración de otros platillos en nuestro canal de YouTube.