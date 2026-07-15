Sopa de ajo: una receta ideal para los días lluviosos

La sopa de ajo es una receta tradicional. Su preparación requiere pocos ingredientes y ofrece un sabor intenso, además de un aroma muy característico.

El chef Carlos Alpízar visitó Buen Día para compartir la preparación de este platillo, ideal para disfrutar durante los días lluviosos.

Ingredientes:

10 dientes de ajo.

150 g de pan blanco duro.

2 huevos.

1 litro de caldo de pollo.

30 ml de aceite de oliva o mantequilla.

5 g de pimentón dulce.

Sal y pimienta al gusto.

Culantro fresco.

En el video adjunto aprenderá cada paso de la preparación y descubrirá cómo convertir ingredientes sencillos en una receta llena de sabor.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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