Siga estos consejos para que su próxima taza de café sea perfecta

El café es parte esencial de nuestra cultura; pero ¿sabe realmente qué método de filtrado elegir para disfrutarlo al máximo?



En esta entrevista con Ricardo Azofeifa, barista y productor, aprenderá la diferencia entre métodos como el chorreador, Chemex y Kalita, y cómo cada uno influye en el sabor final (ver video adjunto).



Además, comprenderá el papel crucial de la molienda en el proceso. Este es un taller práctico para que su próxima taza sea perfecta.



