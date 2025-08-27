Estilo de Vida
Sabor italiano en casa: prepare focaccia con tres irresistibles versiones
Le damos un giro a esta receta clásica para que usted pueda disfrutar en familia.
En la cocina de Buen Día, el aroma nos transporta directo al corazón de Italia. La chef y sommelier Natalia Di Pippa nos enseña a preparar focaccia, ese pan esponjoso y dorado que evoca calidez, reuniones familiares y mucho sabor.
Pero no se queda en la receta clásica: Di Pippa presenta tres versiones diferentes, cada una con un giro especial que hará que su mesa se llene de aplausos (ver video adjunto).
Una oportunidad perfecta para experimentar algo nuevo en la cocina y disfrutar en buena compañía.
