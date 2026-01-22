Estilo de Vida
Sabor a hogar: aprenda a preparar un bizcocho de queso típico de Cartago
Una preparación ideal para compartir, rescatar tradiciones y disfrutar de ese gusto que conecta con nuestras raíces.
Hay recetas que saben a hogar, a tradición y a domingos en familia. Hoy viajamos hasta Cartago, una provincia donde el maíz, el queso y las recetas de antaño siguen siendo protagonistas de la mesa.
La chef pastelera Ivonne Mora Alvarado nos enseña a preparar un delicioso bizcocho de queso al estilo cartaginés, una receta casera, sencilla y llena de sabor costarricense.
