Sabor a hogar: aprenda a preparar un bizcocho de queso típico de Cartago

Una preparación ideal para compartir, rescatar tradiciones y disfrutar de ese gusto que conecta con nuestras raíces.

Por Teletica.com Redacción 22 de enero de 2026, 10:20 AM

Hay recetas que saben a hogar, a tradición y a domingos en familia. Hoy viajamos hasta Cartago, una provincia donde el maíz, el queso y las recetas de antaño siguen siendo protagonistas de la mesa.

La chef pastelera Ivonne Mora Alvarado nos enseña a preparar un delicioso bizcocho de queso al estilo cartaginés, una receta casera, sencilla y llena de sabor costarricense.
