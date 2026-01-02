Rosca de Reyes: una tradición que reúne a la familia en la mesa
Esta tradicional receta de origen europeo sigue ganando espacio en los hogares costarricenses. Un chef presenta una versión casera, práctica y deliciosa para compartir en familia.
La Rosca de Reyes es una tradición de origen europeo que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Su forma circular simboliza la eternidad y la unión familiar, mientras que las frutas y decoraciones representan alegría y celebración.
Con el paso del tiempo, esta receta se ha ganado un espacio especial en muchas mesas costarricenses, adaptándose a gustos y estilos de vida más prácticos, sin perder su significado (ver video adjunto en la portada).
En el programa Buen Día, el chef Jaime Fallas presenta una versión casera, sencilla y deliciosa, ideal para compartir en familia y mantener viva una tradición cargada de historia y sabor.
