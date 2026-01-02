EN VIVO
Rosca de Reyes: una tradición que reúne a la familia en la mesa

Esta tradicional receta de origen europeo sigue ganando espacio en los hogares costarricenses. Un chef presenta una versión casera, práctica y deliciosa para compartir en familia.

Por Teletica.com Redacción 2 de enero de 2026, 10:59 AM

La Rosca de Reyes es una tradición de origen europeo que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Su forma circular simboliza la eternidad y la unión familiar, mientras que las frutas y decoraciones representan alegría y celebración.

Con el paso del tiempo, esta receta se ha ganado un espacio especial en muchas mesas costarricenses, adaptándose a gustos y estilos de vida más prácticos, sin perder su significado (ver video adjunto en la portada).

En el programa Buen Día, el chef Jaime Fallas presenta una versión casera, sencilla y deliciosa, ideal para compartir en familia y mantener viva una tradición cargada de historia y sabor.

