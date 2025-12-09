Rompope: una tradición que se reinventa en la cocina costarricense
Desde versiones más tradicionales hasta opciones innovadoras, la preparación del rompope ofrece un mundo de posibilidades para sorprender en casa.
El rompope no es solo una bebida: es tradición, memoria familiar y ese toque cálido que acompaña las celebraciones más especiales, sobre todo en Navidad. Su textura cremosa y sus notas especiadas evocan reuniones, historias y recetas que pasan de generación en generación.
En esta ocasión, Buen Día recibió a la chef pastelera Fabiola Murillo, quien compartió cómo esta bebida clásica puede prepararse en distintas variedades y adaptarse a todos los gustos. Desde versiones más tradicionales hasta opciones innovadoras, la preparación del rompope ofrece un mundo de posibilidades para sorprender en casa.
Una invitación a redescubrir un sabor que, aunque familiar, nunca deja de reinventarse (ver video adjunto).
