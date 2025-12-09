Rompope: una tradición que se reinventa en la cocina costarricense

El rompope no es solo una bebida: es tradición, memoria familiar y ese toque cálido que acompaña las celebraciones más especiales, sobre todo en Navidad. Su textura cremosa y sus notas especiadas evocan reuniones, historias y recetas que pasan de generación en generación.



En esta ocasión, Buen Día recibió a la chef pastelera Fabiola Murillo, quien compartió cómo esta bebida clásica puede prepararse en distintas variedades y adaptarse a todos los gustos. Desde versiones más tradicionales hasta opciones innovadoras, la preparación del rompope ofrece un mundo de posibilidades para sorprender en casa.



Una invitación a redescubrir un sabor que, aunque familiar, nunca deja de reinventarse (ver video adjunto).



