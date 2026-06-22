Recetas fáciles para convertir el zucchini en protagonista
La chef Mariannella Herrera muestra tres opciones llenas de sabor.
El zucchini es un ingrediente versátil que permite crear preparaciones variadas gracias a su sabor suave y textura ligera.
Junto a la chef Mariannella Herrera descubrimos tres recetas sencillas donde este vegetal se convierte en el protagonista: arroz Ave Fénix, tortillas con queso y zucchini, y zucchini salteado.
Estas opciones son ideales para aprovechar ingredientes disponibles en casa y preparar acompañamientos o platos llenos de sabor. No se pierda los detalles en el video adjunto.
Arroz Ave Fénix
Ingredientes:
1 taza de arroz del día anterior.
1 zucchini pequeño rallado.
1 cucharada de mantequilla.
1/2 cebolla pequeña.
1 cucharada de chile dulce rojo.
Pimienta blanca.
2 cucharadas de almendras laminadas o semillas de marañón (opcional).
Tortillas con queso y zucchini
Ingredientes:
1 zucchini pequeño o 1/2 grande rallado.
1 cucharada de cebolla rallada.
1 huevo.
2 cucharadas de harina.
1/2 cucharadita de polvo de hornear.
Aceite para freír.
Pimienta.
Sal.
Pimentón.
Cúrcuma.
Tomillo fresco u orégano.
Queso para derretir.
Zucchini salteado
Ingredientes:
1 zucchini pequeño o 1/2 grande cortado en cubos pequeños.
1 tomate grande en cubos.
1 cucharada de pasta de tomate.
2 dientes de ajo picados o ajo en polvo.
1/2 cebolla picada.
Sal.
Pimienta.
Orégano.
Aceite de oliva.
¿Se anima a probar estas recetas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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