Recetas fáciles para convertir el zucchini en protagonista

El zucchini es un ingrediente versátil que permite crear preparaciones variadas gracias a su sabor suave y textura ligera.

Junto a la chef Mariannella Herrera descubrimos tres recetas sencillas donde este vegetal se convierte en el protagonista: arroz Ave Fénix, tortillas con queso y zucchini, y zucchini salteado.

Estas opciones son ideales para aprovechar ingredientes disponibles en casa y preparar acompañamientos o platos llenos de sabor. No se pierda los detalles en el video adjunto.

Arroz Ave Fénix

Ingredientes:

1 taza de arroz del día anterior.

1 zucchini pequeño rallado.

1 cucharada de mantequilla.

1/2 cebolla pequeña.

1 cucharada de chile dulce rojo.

Pimienta blanca.

2 cucharadas de almendras laminadas o semillas de marañón (opcional).

Tortillas con queso y zucchini

Ingredientes:

1 zucchini pequeño o 1/2 grande rallado.

1 cucharada de cebolla rallada.

1 huevo.

2 cucharadas de harina.

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

Aceite para freír.

Pimienta.

Sal.

Pimentón.

Cúrcuma.

Tomillo fresco u orégano.

Queso para derretir.

Zucchini salteado

Ingredientes:

1 zucchini pequeño o 1/2 grande cortado en cubos pequeños.

1 tomate grande en cubos.

1 cucharada de pasta de tomate.

2 dientes de ajo picados o ajo en polvo.

1/2 cebolla picada.

Sal.

Pimienta.

Orégano.

Aceite de oliva.

¿Se anima a probar estas recetas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.