Receta que une generaciones: el secreto detrás de las famosas empanadas de Tía Rosa

Hay manos que guardan tradiciones, y la de Tía Rosa es una de ellas. Sus empanadas de queso con azúcar se han convertido en un pequeño símbolo de la cocina casera costarricense, gracias a su sabor auténtico y a la dedicación con la que las prepara desde hace años.

Con la calidez que la caracteriza, Tía Rosa relata el origen de esta receta que ha acompañado incontables cafecitos ticos (ver video adjunto en la portada).

Habla de familia, de paciencia y del amor que transforma ingredientes sencillos en un recuerdo imborrable. Su visita recuerda que la gastronomía también es memoria, y que cada bocado puede llevarnos de regreso a la cocina de la infancia.



