Receta práctica de sopa para los días más fríos

¿Ha sentido el frío de estos días y el antojo de algo caliente? Costa Rica se encuentra bajo el efecto del empuje frío número 11, un fenómeno que ha provocado lluvias, descenso en las temperaturas y fuertes ráfagas de viento que, en algunas zonas, superan los 100 kilómetros por hora.

Ante este panorama, una sopa casera se convierte en la mejor aliada para reconfortar el cuerpo y el ánimo.

En Buen Día le enseñamos a preparar una sopita caliente, sencilla y perfecta para enfrentar el frío. La chef Teresa Blanco Jiménez nos acompaña con una receta práctica, ideal para compartir en casa durante estos días de bajas temperaturas (ver video adjunto).

