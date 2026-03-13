Receta fácil: haga quequitos esponjosos usando solo el microondas
Esta es una alternativa rápida y sencilla para disfrutar en familia durante el fin de semana.
¿Se imagina preparar unos deliciosos quequitos decorados utilizando únicamente el microondas? Aunque parezca sorprendente, sí es posible. Esta técnica permite ahorrar tiempo sin renunciar al sabor ni a una presentación atractiva.
En el programa Buen Día, la chef Adriana Vindas le enseña paso a paso cómo lograr estos quequitos caseros de forma sencilla, ideal para quienes desean experimentar en la cocina sin necesidad de horno (ver video adjunto).
La receta es práctica, rápida y perfecta para preparar en familia durante el fin de semana. En la entrevista, la chef compartió los ingredientes, el procedimiento y varios consejos para que a usted le queden esponjosos, deliciosos y listos para decorar.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.