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Estilo de Vida

Receta fácil: haga pan dorado y esponjoso usando una sandwichera

Una preparación práctica permite preparar pan casero con pocos ingredientes y sin utilizar horno.

Por Teletica.com Redacción 14 de julio de 2026, 10:08 AM

Preparar pan casero no requiere siempre un horno. En Buen Día mostramos una receta práctica para elaborar un pan dorado por fuera y suave por dentro utilizando una sandwichera.

La experta en panadería Valeria Navarro compartió el paso a paso de esta preparación, ideal para el desayuno, la merienda o una cena ligera.

Ingredientes:

  • 1½ tazas de agua tibia.
  • 2 cucharaditas de levadura.
  • 4 cucharaditas de aceite de oliva.
  • 3¾ tazas de harina.
  • ¾ de cucharadita de sal.

La receta incluye los tiempos de reposo y consejos para lograr un pan esponjoso con una corteza dorada.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.

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