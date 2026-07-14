Estilo de Vida
Receta fácil: haga pan dorado y esponjoso usando una sandwichera
Una preparación práctica permite preparar pan casero con pocos ingredientes y sin utilizar horno.
Preparar pan casero no requiere siempre un horno. En Buen Día mostramos una receta práctica para elaborar un pan dorado por fuera y suave por dentro utilizando una sandwichera.
La experta en panadería Valeria Navarro compartió el paso a paso de esta preparación, ideal para el desayuno, la merienda o una cena ligera.
Ingredientes:
- 1½ tazas de agua tibia.
- 2 cucharaditas de levadura.
- 4 cucharaditas de aceite de oliva.
- 3¾ tazas de harina.
- ¾ de cucharadita de sal.
La receta incluye los tiempos de reposo y consejos para lograr un pan esponjoso con una corteza dorada.
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