Receta: Cenas navideñas prácticas que quedan como de restaurante

En época navideña, muchas personas buscan opciones para la cena que no impliquen largas horas en la cocina, pero que aun así conquisten a toda la familia. Pensando en esa necesidad, hoy le presentamos dos recetas prácticas, sabrosas y visualmente atractivas que no fallan en la mesa.



Se trata de un arroz navideño lleno de color y un lomo fingido que destaca por su sabor y textura. Ambas preparaciones están pensadas para facilitar el trabajo en casa y permitir que la atención se centre en compartir y disfrutar la celebración.



En el video que aparece en portada, la chef Marjorie Madrigal acompaña este segmento con propuestas ideales para quienes desean lucirse en la cena navideña sin estrés, demostrando que con planificación y buenas ideas es posible lograr platillos memorables sin complicaciones.

