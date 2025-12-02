EN VIVO
Queque navideño sin batidora: la receta fácil que siempre queda bien

Esta receta accesible y deliciosa se prepara solo con utensilios básicos: conozca los trucos para lograr una textura perfecta.

Por Teletica.com Redacción 2 de diciembre de 2025, 10:40 AM

Apenas se acerca diciembre y la cocina empieza a oler a Navidad: especias, frutas, quequito recién horneado… Ese aroma que despierta antojos y recuerdos. Seguramente en casa más de una persona piensa: “Quiero hacerlo, pero no tengo batidora”. 

Pues hoy, en Buen Día, le demostramos que sí se puede. La chef pastelera Nicole Simone nos guía paso a paso en la preparación de un queque navideño, delicioso, suave y aromático, usando solo utensilios básicos (ver video adjunto). 

Además, comparte trucos y secretos para lograr la textura perfecta sin necesidad de equipos especiales. Una receta práctica, accesible y lista para convertirse en tradición familiar.

¿Se anima a probarlo en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

