Queque navideño sin batidora: la receta fácil que siempre queda bien
Esta receta accesible y deliciosa se prepara solo con utensilios básicos: conozca los trucos para lograr una textura perfecta.
Apenas se acerca diciembre y la cocina empieza a oler a Navidad: especias, frutas, quequito recién horneado… Ese aroma que despierta antojos y recuerdos. Seguramente en casa más de una persona piensa: “Quiero hacerlo, pero no tengo batidora”.
Pues hoy, en Buen Día, le demostramos que sí se puede. La chef pastelera Nicole Simone nos guía paso a paso en la preparación de un queque navideño, delicioso, suave y aromático, usando solo utensilios básicos (ver video adjunto).
Además, comparte trucos y secretos para lograr la textura perfecta sin necesidad de equipos especiales. Una receta práctica, accesible y lista para convertirse en tradición familiar.
¿Se anima a probarlo en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.
Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.