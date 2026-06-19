Queque Matilda: textura húmeda y mucho sabor a chocolate
Este postre destaca por su intenso sabor a cacao y su cobertura de dulce de leche.
El queque Matilda se ha convertido en uno de los postres favoritos de quienes disfrutan el chocolate. Su textura húmeda y su intenso sabor a cacao destacan entre las razones de su popularidad.
En Buen Día, el chef Óscar Castro compartió el paso a paso para preparar esta receta. Puede repasarlo en el video adjunto.
Es una excelente opción para celebraciones, reuniones familiares o para disfrutar en cualquier momento.
Ingredientes para el queque
2 tazas de harina.
2 tazas de azúcar.
½ taza de cocoa.
2 cucharadas de polvo de hornear.
1 cucharada de bicarbonato de sodio.
¾ taza de aceite.
¾ taza de café caliente.
1 taza de leche.
1 cucharada de vinagre.
3 huevos.
Ingredientes para el lustre
1 taza de crema dulce.
1 taza de chispas de chocolate.
1½ tazas de dulce de leche.
La combinación de chocolate, café y dulce de leche aporta una textura suave y un sabor intenso. Revise la preparación completa en el video adjunto.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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