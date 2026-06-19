Queque Matilda: textura húmeda y mucho sabor a chocolate

El queque Matilda se ha convertido en uno de los postres favoritos de quienes disfrutan el chocolate. Su textura húmeda y su intenso sabor a cacao destacan entre las razones de su popularidad.

En Buen Día, el chef Óscar Castro compartió el paso a paso para preparar esta receta. Puede repasarlo en el video adjunto.

Es una excelente opción para celebraciones, reuniones familiares o para disfrutar en cualquier momento.

Ingredientes para el queque

2 tazas de harina.

2 tazas de azúcar.

½ taza de cocoa.

2 cucharadas de polvo de hornear.

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

¾ taza de aceite.

¾ taza de café caliente.

1 taza de leche.

1 cucharada de vinagre.

3 huevos.

Ingredientes para el lustre

1 taza de crema dulce.

1 taza de chispas de chocolate.

1½ tazas de dulce de leche.

La combinación de chocolate, café y dulce de leche aporta una textura suave y un sabor intenso. Revise la preparación completa en el video adjunto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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