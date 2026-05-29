Prepare unos deliciosos 'corn dogs' para compartir en familia

En Buen Día le enseñamos a preparar unos deliciosos corn dogs o banderillas de salchicha que se han convertido en una opción deliciosa, práctica y muy popular para compartir en familia.



Su cobertura dorada y crujiente, combinada con el sabor de la salchicha, los hace irresistibles.



Para prepararlos, las salchichas se insertan en palitos, se cubren con una masa casera y se fríen hasta quedar doradas y crujientes.



Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.



Ingredientes:



​10 o 12 salchichas.

½ tz de harina de maíz.

½ tz de harina de trigo.

1 huevo.

½ tz de leche.

2 cdas de azúcar.

2 cdtas de polvo para hornear.

½ cdta de sal.

Aceite para freír.

Palitos de brocheta.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.