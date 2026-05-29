Estilo de Vida
Prepare unos deliciosos 'corn dogs' para compartir en familia
En 'Buen Día' le mostramos paso a paso cómo preparar esta receta.
En Buen Día le enseñamos a preparar unos deliciosos corn dogs o banderillas de salchicha que se han convertido en una opción deliciosa, práctica y muy popular para compartir en familia.
Su cobertura dorada y crujiente, combinada con el sabor de la salchicha, los hace irresistibles.
Para prepararlos, las salchichas se insertan en palitos, se cubren con una masa casera y se fríen hasta quedar doradas y crujientes.
Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.
Ingredientes:
- 10 o 12 salchichas.
- ½ tz de harina de maíz.
- ½ tz de harina de trigo.
- 1 huevo.
- ½ tz de leche.
- 2 cdas de azúcar.
- 2 cdtas de polvo para hornear.
- ½ cdta de sal.
- Aceite para freír.
- Palitos de brocheta.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.