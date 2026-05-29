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Prepare unos deliciosos 'corn dogs' para compartir en familia

En 'Buen Día' le mostramos paso a paso cómo preparar esta receta.

Por Teletica.com Redacción 29 de mayo de 2026, 10:08 AM

En Buen Día le enseñamos a preparar unos deliciosos corn dogs o banderillas de salchicha que se han convertido en una opción deliciosa, práctica y muy popular para compartir en familia.

Su cobertura dorada y crujiente, combinada con el sabor de la salchicha, los hace irresistibles.

Para prepararlos, las salchichas se insertan en palitos, se cubren con una masa casera y se fríen hasta quedar doradas y crujientes.

Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.

Ingredientes:

  • ​10 o 12 salchichas.
  • ½ tz de harina de maíz.
  • ½ tz de harina de trigo.
  • 1 huevo.
  • ½ tz de leche.
  • 2 cdas de azúcar.
  • 2 cdtas de polvo para hornear.
  • ½ cdta de sal.
  • Aceite para freír.
  • Palitos de brocheta.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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