Prepare un delicioso rabo de res en salsa de hongos

El rabo de res es un corte tradicional. La cocción lenta permite obtener una carne suave y llena de sabor.

En Buen Día le enseñamos a preparar esta receta con una salsa de hongos y vino tinto. La combinación aporta textura y un sabor intenso.

La preparación incluye ingredientes sencillos y un proceso paso a paso. El resultado es un platillo ideal para compartir en una ocasión especial.

En el video encontrará todos los detalles para preparar esta receta en casa.

Ingredientes para el rabo de res

1 kg de rabo de res.

1 cebolla grande.

1 chile dulce.

5 dientes de ajo.

Sal y pimienta al gusto.

Agua para la cocción.

Ingredientes para la salsa

2 cucharadas de mantequilla.

250 g de hongos blancos laminados.

3 dientes de ajo picados.

1 taza de vino tinto.

2 tazas del caldo de cocción.

1 cucharada de harina.

1 cucharadita de tomillo.

Sal y pimienta al gusto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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