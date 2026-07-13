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Prepare un delicioso rabo de res en salsa de hongos

Descubra cómo preparar un rabo de res con cocción lenta y una salsa de hongos que resalta todo su sabor.

Por Teletica.com Redacción 13 de julio de 2026, 10:10 AM

El rabo de res es un corte tradicional. La cocción lenta permite obtener una carne suave y llena de sabor.

En Buen Día le enseñamos a preparar esta receta con una salsa de hongos y vino tinto. La combinación aporta textura y un sabor intenso.

La preparación incluye ingredientes sencillos y un proceso paso a paso. El resultado es un platillo ideal para compartir en una ocasión especial.

En el video encontrará todos los detalles para preparar esta receta en casa.

Ingredientes para el rabo de res

  • 1 kg de rabo de res.
  • 1 cebolla grande.
  • 1 chile dulce.
  • 5 dientes de ajo.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Agua para la cocción.

Ingredientes para la salsa

  • 2 cucharadas de mantequilla.
  • 250 g de hongos blancos laminados.
  • 3 dientes de ajo picados.
  • 1 taza de vino tinto.
  • 2 tazas del caldo de cocción.
  • 1 cucharada de harina.
  • 1 cucharadita de tomillo.
  • Sal y pimienta al gusto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.

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