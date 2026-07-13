Estilo de Vida
Prepare un delicioso rabo de res en salsa de hongos
Descubra cómo preparar un rabo de res con cocción lenta y una salsa de hongos que resalta todo su sabor.
El rabo de res es un corte tradicional. La cocción lenta permite obtener una carne suave y llena de sabor.
En Buen Día le enseñamos a preparar esta receta con una salsa de hongos y vino tinto. La combinación aporta textura y un sabor intenso.
La preparación incluye ingredientes sencillos y un proceso paso a paso. El resultado es un platillo ideal para compartir en una ocasión especial.
En el video encontrará todos los detalles para preparar esta receta en casa.
Ingredientes para el rabo de res
- 1 kg de rabo de res.
- 1 cebolla grande.
- 1 chile dulce.
- 5 dientes de ajo.
- Sal y pimienta al gusto.
- Agua para la cocción.
Ingredientes para la salsa
- 2 cucharadas de mantequilla.
- 250 g de hongos blancos laminados.
- 3 dientes de ajo picados.
- 1 taza de vino tinto.
- 2 tazas del caldo de cocción.
- 1 cucharada de harina.
- 1 cucharadita de tomillo.
- Sal y pimienta al gusto.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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