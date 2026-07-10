Prepare tres clásicos argentinos para disfrutar el partido

La gastronomía argentina destaca por sus sabores tradicionales y recetas que han pasado de generación en generación. En esta ocasión, el chef Víctor Granados prepara tres clásicos ideales para disfrutar durante un partido o una reunión familiar: provoleta, milanesa y gnocchi gratinado.

Estas preparaciones forman parte de la identidad culinaria de Argentina. Además, suelen mencionarse entre los platillos favoritos del futbolista Lionel Messi.

Si desea sorprender a su familia con recetas sencillas y llenas de sabor, tome nota de los ingredientes. En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada preparación.

Gnocchi gratinado

Ingredientes

500 g de gnocchi.

400 g de tomate maduro.

3 dientes de ajo.

75 g de cebolla blanca.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de orégano seco.

1 ramita de albahaca.

150 g de mozzarella rallada.

25 g de queso parmesano rallado.

Sal y pimienta al gusto.

Milanesa

Ingredientes

4 filetes de res.

120 g de harina.

3 huevos batidos.

200 g de pan rallado.

400 g de salsa de tomate casera.

200 g de mozzarella rallada.

60 g de queso parmesano rallado.

20 ml de aceite de oliva.

Orégano seco.

Albahaca.

Sal y pimienta al gusto.

Provoleta

Ingredientes

4 piezas de queso provolone de 100 g cada una.

3 cucharadas de miel de abeja.

2 ramas de tomillo.

25 g de nueces troceadas.

1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.

Pimienta al gusto.

En el video adjunto podrá descubrir por qué continúan entre las preparaciones más representativas de la cocina argentina.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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