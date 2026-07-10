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Prepare tres clásicos argentinos para disfrutar el partido

El chef Víctor Granados le enseña a hacer platillos emblemáticos de la cocina argentina: provoleta, milanesa y gnocchi gratinado. Conozca los ingredientes y el paso a paso.

Por Teletica.com Redacción 10 de julio de 2026, 9:55 AM

La gastronomía argentina destaca por sus sabores tradicionales y recetas que han pasado de generación en generación. En esta ocasión, el chef Víctor Granados prepara tres clásicos ideales para disfrutar durante un partido o una reunión familiar: provoleta, milanesa y gnocchi gratinado.

Estas preparaciones forman parte de la identidad culinaria de Argentina. Además, suelen mencionarse entre los platillos favoritos del futbolista Lionel Messi.

Si desea sorprender a su familia con recetas sencillas y llenas de sabor, tome nota de los ingredientes. En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada preparación.

Gnocchi gratinado

Ingredientes

  • 500 g de gnocchi.
  • 400 g de tomate maduro.
  • 3 dientes de ajo.
  • 75 g de cebolla blanca.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • 1 ramita de albahaca.
  • 150 g de mozzarella rallada.
  • 25 g de queso parmesano rallado.
  • Sal y pimienta al gusto.

Milanesa

Ingredientes

  • 4 filetes de res.
  • 120 g de harina.
  • 3 huevos batidos.
  • 200 g de pan rallado.
  • 400 g de salsa de tomate casera.
  • 200 g de mozzarella rallada.
  • 60 g de queso parmesano rallado.
  • 20 ml de aceite de oliva.
  • Orégano seco.
  • Albahaca.
  • Sal y pimienta al gusto.

Provoleta

Ingredientes

  • 4 piezas de queso provolone de 100 g cada una.
  • 3 cucharadas de miel de abeja.
  • 2 ramas de tomillo.
  • 25 g de nueces troceadas.
  • 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.
  • Pimienta al gusto.

En el video adjunto podrá descubrir por qué continúan entre las preparaciones más representativas de la cocina argentina.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras recetas en nuestro canal de YouTube.

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