Prepare tres clásicos argentinos para disfrutar el partido
El chef Víctor Granados le enseña a hacer platillos emblemáticos de la cocina argentina: provoleta, milanesa y gnocchi gratinado. Conozca los ingredientes y el paso a paso.
La gastronomía argentina destaca por sus sabores tradicionales y recetas que han pasado de generación en generación. En esta ocasión, el chef Víctor Granados prepara tres clásicos ideales para disfrutar durante un partido o una reunión familiar: provoleta, milanesa y gnocchi gratinado.
Estas preparaciones forman parte de la identidad culinaria de Argentina. Además, suelen mencionarse entre los platillos favoritos del futbolista Lionel Messi.
Si desea sorprender a su familia con recetas sencillas y llenas de sabor, tome nota de los ingredientes. En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada preparación.
Gnocchi gratinado
Ingredientes
- 500 g de gnocchi.
- 400 g de tomate maduro.
- 3 dientes de ajo.
- 75 g de cebolla blanca.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 ramita de albahaca.
- 150 g de mozzarella rallada.
- 25 g de queso parmesano rallado.
- Sal y pimienta al gusto.
Milanesa
Ingredientes
- 4 filetes de res.
- 120 g de harina.
- 3 huevos batidos.
- 200 g de pan rallado.
- 400 g de salsa de tomate casera.
- 200 g de mozzarella rallada.
- 60 g de queso parmesano rallado.
- 20 ml de aceite de oliva.
- Orégano seco.
- Albahaca.
- Sal y pimienta al gusto.
Provoleta
Ingredientes
- 4 piezas de queso provolone de 100 g cada una.
- 3 cucharadas de miel de abeja.
- 2 ramas de tomillo.
- 25 g de nueces troceadas.
- 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.
- Pimienta al gusto.
En el video adjunto podrá descubrir por qué continúan entre las preparaciones más representativas de la cocina argentina.
¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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