Prepare esta crema de papa con tocineta para compartir en familia
La combinación de papa, puerro, tocineta y queso da vida a una receta cremosa y llena de sabor. Conozca el paso a paso en esta entrega de 'Buen Día'.
Hoy le presentamos una receta reconfortante, saludable y llena de sabor. La preparación combina ingredientes sencillos y una presentación ideal para compartir en familia.
La crema incorpora papa, puerro, tocineta y queso mozzarella. Cada elemento aporta textura y sabor a esta propuesta culinaria.
El puerro brinda suavidad a la preparación. La tocineta agrega notas ahumadas que enriquecen cada cucharada.
El resultado es una deliciosa crema de papa servida dentro de un pan artesanal. Esta presentación convierte el platillo en una opción atractiva para cualquier ocasión.
Descubra el paso a paso, las recomendaciones de preparación y los secretos de esta receta en el video adjunto de Buen Día.
Ingredientes:
- 12 rebanadas de tocineta cortada en trocitos.
- 900 gramos de papas peladas y cortadas en cubos.
- 1 litro de agua.
- 2 cucharadas de mantequilla.
- 1 cebolla mediana.
- 2 tallos de apio.
- 1 taza de leche descremada.
- 250 gramos de queso tipo mozzarella.
- 1/2 taza de cebollino.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
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