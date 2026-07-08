Prepare alitas saludables en freidora de aire con tres salsas caseras

Las alitas de pollo pueden prepararse de forma más saludable sin perder su textura crujiente. La chef Mariela Gamboa enseña una receta en freidora de aire y comparte tres salsas caseras para darles un sabor diferente.

Estas preparaciones son ideales para reuniones familiares, actividades con amigos o una comida de fin de semana. Cada salsa ofrece un perfil de sabor distinto y utiliza ingredientes fáciles de conseguir.

Salsa asiática estilo Ruggles

1 cucharada de salsa de tomate.

1 cucharada de salsa de soya.

1 cucharada de miel de abeja.

1 cucharada de ajinomoto.

1 cucharada de semillas de chile.

1 cucharada de maicena.

Sal al gusto.

Vino tinto.

Salsa de mango y cebolla

1 mango maduro.

½ cebolla morada.

½ chile dulce.

1 diente de ajo.

1 cucharada de azúcar morena.

1 cucharada de vinagre de manzana.

1 o 2 cucharadas de mantequilla.

Paprika.

Pimentón en polvo.

1 pizca de sal.

Salsa de miel y limón

½ taza de miel.

1 cucharada de jugo de limón.

1 a 2 cucharadas de mantequilla sin sal.

Ralladura de limón.

1 cucharada de ajo en polvo.

Pimienta negra recién molida.

1 pizca de sal.

En el video adjunto encontrará el paso a paso para preparar las alitas en la freidora de aire y elaborar cada una de estas salsas para acompañarlas.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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