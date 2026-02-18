Pizza con masa de pollo: una opción deliciosa y diferente

Si a usted le encanta la pizza, prepárese para descubrir una versión que rompe esquemas: pizza con masa de pollo. Sí, leyó bien. Una alternativa innovadora, ideal para quienes buscan variar su alimentación sin renunciar al sabor.

En la cocina de Buen Día, el chef José Araujo nos enseñó paso a paso cómo preparar esta receta que combina creatividad y practicidad. La base, elaborada con pollo, no solo es distinta, sino también versátil y fácil de adaptar con sus ingredientes favoritos (ver video adjunto).

Esta propuesta es perfecta para sorprender en casa y demostrar que siempre hay nuevas formas de disfrutar los platillos clásicos. Atrévase a probar algo diferente y dele un giro a su mesa con esta deliciosa opción.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.​​



Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.