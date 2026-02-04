Picarones: el postre peruano que conquista con cada bocado

Le proponemos viajar con el paladar hasta Perú, a través de una receta cargada de historia, sabor y tradición: los picarones. Este postre, elaborado a base de ayote, camote y especias, destaca por su textura crujiente por fuera y suave por dentro.

La experiencia se completa cuando se acompañan con su clásica miel artesanal, que realza cada bocado.

Para aprender a prepararlos en casa y conocer los secretos de esta delicia peruana, el chef Jorge Huallpar nos guía paso a paso en esta dulce preparación (ver video adjunto).

