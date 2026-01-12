Estilo de Vida
Picadillo de plátano maduro: receta rendidora y muy nuestra
El chef Carlos Alpízar comparte cómo preparar un picadillo con carne mechada, ideal para aprovechar ingredientes locales y disfrutar en familia.
El plátano maduro es uno de los ingredientes más queridos de la cocina costarricense, y hoy se presenta en una versión práctica y deliciosa.
En Buen Día, el chef Carlos Alpízar le enseña a preparar un picadillo con carne mechada, una receta sencilla, rendidora y llena de sabor.
Esta es una propuesta ideal para sacarle el máximo provecho a un producto tan nuestro y convertirlo en una opción perfecta para compartir en familia (ver video adjunto).
