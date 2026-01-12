EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Picadillo de plátano maduro: receta rendidora y muy nuestra

El chef Carlos Alpízar comparte cómo preparar un picadillo con carne mechada, ideal para aprovechar ingredientes locales y disfrutar en familia.

Por Teletica.com Redacción 12 de enero de 2026, 10:26 AM

El plátano maduro es uno de los ingredientes más queridos de la cocina costarricense, y hoy se presenta en una versión práctica y deliciosa. 

En Buen Día, el chef Carlos Alpízar le enseña a preparar un picadillo con carne mechada, una receta sencilla, rendidora y llena de sabor. 

Esta es una propuesta ideal para sacarle el máximo provecho a un producto tan nuestro y convertirlo en una opción perfecta para compartir en familia (ver video adjunto).

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas