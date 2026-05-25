Pastel rústico de papa y carne molida: aprenda a prepararlo paso a paso
Un pastel reconfortante con capas de puré cremoso, carne molida sazonada y queso gratinado. Repase la receta completa aquí.
Si tiene papas en casa, este es el momento de sacarles el máximo provecho. El pastel rústico de papa y carne molida es una receta reconfortante que combina capas de puré cremoso, un relleno de carne sazonada y queso gratinado. Una opción ideal para el almuerzo familiar que no requiere ingredientes elaborados ni técnicas complicadas.
La preparación arranca con un puré de papa de consistencia firme, al que se incorporan huevos, sal y pimienta para darle cuerpo y sabor. El relleno lleva carne molida sofrita con cebolla, ajo, paprika y perejil fresco picado, lo que le aporta profundidad de sabor a cada bocado. El armado es sencillo: una capa de puré, el relleno de carne y otra capa de puré para cerrar. El toque final lo da el queso, que se gratina en el horno hasta quedar dorado y burbujeante (ver video adjunto en la portada).
Ingredientes:
- 1 kilo de papa blanca
- Sal y pimienta al gusto
- 2 huevos enteros
- Aceite
- 500 gramos de carne molida
- 1 taza de cebolla picada
- 1 ajo picado
- 1 cucharadita de paprika
- 1 rollito de perejil picado
