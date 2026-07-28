Pastel de pollo: una receta rendidora para compartir en familia
La chef Karen Medrano compartió en 'Buen Día' el paso a paso para aprovechar ingredientes cotidianos y preparar este platillo.
Un pastel de pollo puede convertirse en una opción práctica para un almuerzo familiar o una reunión con amigos.
La receta combina un relleno cremoso con pollo cocido, vegetales y una cubierta dorada y crujiente.
La chef Karen Medrano compartió en Buen Día el paso a paso para aprovechar ingredientes cotidianos y preparar este platillo.
Ingredientes
Para el relleno:
- 500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
- 1 cebolla picada.
- ½ chile dulce rojo picado.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 cucharadas de mantequilla.
- 3 tomates triturados.
- 1 taza de vegetales mixtos: zanahoria, maíz dulce y petit pois.
- 200 ml de crema dulce.
- ½ taza de caldo de pollo.
- 1 cucharadita de orégano.
- Sal y pimienta al gusto.
- 2 cucharadas de azúcar.
Para la cubierta:
- 3 tazas de harina.
- 2 barras de margarina.
- 1 cerveza.
- 1 huevo batido para barnizar.
- Ajonjolí.
En el video adjunto encontrará el paso a paso para preparar una masa suave y dorada.
La chef también comparte sus recomendaciones para conseguir un relleno cremoso y una cubierta crujiente.
Esta receta ofrece una alternativa para aprovechar el pollo cocido y convertirlo en una comida completa para cualquier ocasión.
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