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Estilo de Vida

Pastel de pollo: una receta rendidora para compartir en familia

La chef Karen Medrano compartió en 'Buen Día' el paso a paso para aprovechar ingredientes cotidianos y preparar este platillo.

Por Teletica.com Redacción 28 de julio de 2026, 10:23 AM

Un pastel de pollo puede convertirse en una opción práctica para un almuerzo familiar o una reunión con amigos.

La receta combina un relleno cremoso con pollo cocido, vegetales y una cubierta dorada y crujiente.

La chef Karen Medrano compartió en Buen Día el paso a paso para aprovechar ingredientes cotidianos y preparar este platillo.

Ingredientes

Para el relleno:

  • 500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
  • 1 cebolla picada.
  • ½ chile dulce rojo picado.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 2 cucharadas de mantequilla.
  • 3 tomates triturados.
  • 1 taza de vegetales mixtos: zanahoria, maíz dulce y petit pois.
  • 200 ml de crema dulce.
  • ½ taza de caldo de pollo.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • 2 cucharadas de azúcar.

Para la cubierta:

  • 3 tazas de harina.
  • 2 barras de margarina.
  • 1 cerveza.
  • 1 huevo batido para barnizar.
  • Ajonjolí.

En el video adjunto encontrará el paso a paso para preparar una masa suave y dorada.

La chef también comparte sus recomendaciones para conseguir un relleno cremoso y una cubierta crujiente.

Esta receta ofrece una alternativa para aprovechar el pollo cocido y convertirlo en una comida completa para cualquier ocasión.

¿Se anima a probarla en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

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