Paso a paso: cómo preparar una auténtica pasta carbonara italiana
La chef Roberta Cipri comparte la receta tradicional de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana.
La pasta carbonara es uno de los platos más representativos de la gastronomía italiana.
La receta tradicional nació en Roma y se caracteriza por utilizar pocos ingredientes y una técnica precisa.
La versión original no incluye crema de leche. Su textura cremosa proviene de la mezcla de huevo, queso y agua de cocción de la pasta.
Junto a la chef italiana Roberta Cipri, aprendemos a preparar esta receta clásica y a conocer los detalles que marcan la diferencia en el resultado final (ver video adjunto).
Ingredientes:
- 200 g de pasta, preferiblemente spaghetti o rigatoni.
- 100 g de guanciale italiano.
- 2 yemas de huevo.
- 1 huevo entero.
- 60 g de queso pecorino romano rallado.
- Pimienta negra recién molida.
- Sal para el agua de cocción.
Preparación:
Cocine la pasta en abundante agua con sal.
Corte el guanciale en tiras pequeñas y dórelo en un sartén hasta obtener una textura crujiente.
Mezcle las yemas, el huevo entero, el queso rallado y la pimienta negra en un recipiente.
Incorpore la pasta cocida a la sartén con el guanciale. Agregue un poco del agua de cocción.
Retire la sartén del fuego. Añada la mezcla de huevo y queso. Revuelva de forma constante hasta formar una salsa cremosa.
Sirva de inmediato con más queso y pimienta al gusto.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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