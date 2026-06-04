Paso a paso: cómo preparar una auténtica pasta carbonara italiana

La pasta carbonara es uno de los platos más representativos de la gastronomía italiana.

La receta tradicional nació en Roma y se caracteriza por utilizar pocos ingredientes y una técnica precisa.

La versión original no incluye crema de leche. Su textura cremosa proviene de la mezcla de huevo, queso y agua de cocción de la pasta.

Junto a la chef italiana Roberta Cipri, aprendemos a preparar esta receta clásica y a conocer los detalles que marcan la diferencia en el resultado final (ver video adjunto).

Ingredientes:

200 g de pasta, preferiblemente spaghetti o rigatoni.

100 g de guanciale italiano.

2 yemas de huevo.

1 huevo entero.

60 g de queso pecorino romano rallado.

Pimienta negra recién molida.

Sal para el agua de cocción.

Preparación:

Cocine la pasta en abundante agua con sal.

Corte el guanciale en tiras pequeñas y dórelo en un sartén hasta obtener una textura crujiente.

Mezcle las yemas, el huevo entero, el queso rallado y la pimienta negra en un recipiente.

Incorpore la pasta cocida a la sartén con el guanciale. Agregue un poco del agua de cocción.

Retire la sartén del fuego. Añada la mezcla de huevo y queso. Revuelva de forma constante hasta formar una salsa cremosa.

Sirva de inmediato con más queso y pimienta al gusto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.