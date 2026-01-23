EN VIVO
Paso a paso: aprenda a preparar una auténtica tortilla española

Sin salir de casa, usted podrá recorrer España a través de su gastronomía y descubrir por qué su cocina es tan querida en el mundo.

Por Teletica.com Redacción 23 de enero de 2026, 9:45 AM

La mañana comienza con un viaje lleno de sabor, historia y tradición. Sin salir de casa, usted podrá recorrer España a través de su gastronomía y descubrir por qué su cocina es tan querida en el mundo. 

En esta ocasión, el chef Mauricio Mora se une al programa para enseñar paso a paso cómo preparar una tortilla española, sencilla, sabrosa y perfecta para compartir en cualquier momento (ver video adjunto).

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.

