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Pan de fútbol: una receta creativa para compartir

Transforme un tradicional pan brioche en una preparación temática ideal para reuniones, celebraciones y encuentros deportivos.

Por Teletica.com Redacción 10 de junio de 2026, 9:58 AM

El pan brioche destaca por su textura suave, esponjosa y ligeramente dulce. En esta ocasión, la receta adquiere un toque especial gracias a su diseño inspirado en un balón de fútbol.

La preparación resulta ideal para celebraciones, reuniones familiares y encuentros deportivos. También permite incorporar distintos rellenos y sabores según las preferencias de cada persona.

Puede repasar el paso a paso completo de esta receta en el video adjunto.

Ingredientes:

  • 1 kilo de harina.
  • 40 g de levadura.
  • 160 g de azúcar.
  • 240 g de huevos.
  • 200 g de manteca.
  • 400 g de leche.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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