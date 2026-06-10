Pan de fútbol: una receta creativa para compartir

El pan brioche destaca por su textura suave, esponjosa y ligeramente dulce. En esta ocasión, la receta adquiere un toque especial gracias a su diseño inspirado en un balón de fútbol.

La preparación resulta ideal para celebraciones, reuniones familiares y encuentros deportivos. También permite incorporar distintos rellenos y sabores según las preferencias de cada persona.

Puede repasar el paso a paso completo de esta receta en el video adjunto.

Ingredientes:

1 kilo de harina.

40 g de levadura.

160 g de azúcar.

240 g de huevos.

200 g de manteca.

400 g de leche.

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