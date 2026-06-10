Estilo de Vida
Pan de fútbol: una receta creativa para compartir
Transforme un tradicional pan brioche en una preparación temática ideal para reuniones, celebraciones y encuentros deportivos.
El pan brioche destaca por su textura suave, esponjosa y ligeramente dulce. En esta ocasión, la receta adquiere un toque especial gracias a su diseño inspirado en un balón de fútbol.
La preparación resulta ideal para celebraciones, reuniones familiares y encuentros deportivos. También permite incorporar distintos rellenos y sabores según las preferencias de cada persona.
Puede repasar el paso a paso completo de esta receta en el video adjunto.
Ingredientes:
- 1 kilo de harina.
- 40 g de levadura.
- 160 g de azúcar.
- 240 g de huevos.
- 200 g de manteca.
- 400 g de leche.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.