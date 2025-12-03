Nacatamales con historia: el sabor que viajó de Nicaragua a Costa Rica

Si usted siempre se ha preguntado cómo se cocinan los nacatamales y qué ingredientes los hacen tan especiales, hoy es el día de descubrirlo. En Buen Día recibimos a don Erick Cajina, un nicaragüense polifacético y pulseador, que ha construido su camino en Costa Rica con esfuerzo, talento y una historia que inspira y nos arranca una sonrisa.



Con la calidez que lo caracteriza, don Erick nos enseñó paso a paso cómo preparar estos deliciosos nacatamales para que usted pueda sorprender a su familia con una receta distinta en esta época (ver video adjunto).

Un platillo lleno de tradición… y de cariño.

¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.​



