Mousse de fresa: el postre fácil con solo cuatro ingredientes que puede hacer en casa
Esta receta práctica combina fresas, yogurt griego y gelatina para lograr un postre rápido, económico y con mayor aporte nutricional frente a otras opciones caseras.
Si busca un postre rápido, fresco y fácil de preparar en casa, este mousse de fresa puede ser una excelente opción. Solo necesita cuatro ingredientes básicos y unos minutos de preparación:
- Fresas
- Yogurt griego
- Gelatina sin sabor
- Azúcar O endulzante al gusto
El yogurt griego aporta más proteína que el yogurt tradicional. Lo que convierte esta receta en una alternativa más nutritiva frente a otros postres caseros.
