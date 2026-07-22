Mousse de chocolate: una receta fácil para sorprender en cualquier ocasión
El chef Daniel Láscarez propone varias ideas para decorar este postre con diferentes toppings.
El chocolate es uno de los ingredientes favoritos para preparar postres. Una de las opciones más versátiles es la mousse, una preparación suave y cremosa que permite combinar distintos sabores y decoraciones.
El chef Daniel Láscarez comparte una receta de mousse de chocolate con una textura ligera y un sabor intenso. La preparación rinde entre seis y ocho porciones.
Para elaborar esta receta se necesitan 200 gramos de chocolate oscuro con 55 % de cacao o más, una pizca de sal, 300 gramos de crema dulce para batir, 150 gramos de crema dulce caliente, 50 gramos de leche y dos hojas de gelatina.
La preparación también ofrece distintas posibilidades de decoración. Los toppings permiten darle una presentación diferente y adaptar el postre a cada ocasión.
En el video adjunto, Láscarez muestra el paso a paso para preparar la mousse y comparte varias ideas para decorarla.
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