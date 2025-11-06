EN VIVO
Morango do Amor: las irresistibles fresas que conquistan a primera vista

La chef Déborah Acevedo enseña cómo preparar este postre brasileño ideal para ocasiones especiales o un capricho dulce.

Por Teletica.com Redacción 6 de noviembre de 2025, 9:17 AM

Aunque parecen pequeñas obras de arte, lo que ve en pantalla son fresas frescas y jugosas, cubiertas con los tradicionales brigadeiros y una capa roja brillante que las hace ver tan románticas como deliciosas.

La chef Déborah Acevedo llegó a Buen Día para enseñarle cómo preparar estos dulces brasileños conocidos como “Morango do Amor”, verdaderas joyas comestibles que enamoran por su sabor y su presentación.

Una receta perfecta para sorprender a esa persona especial o simplemente para consentirse con un toque dulce.

