Estilo de Vida
Morango do Amor: las irresistibles fresas que conquistan a primera vista
La chef Déborah Acevedo enseña cómo preparar este postre brasileño ideal para ocasiones especiales o un capricho dulce.
Aunque parecen pequeñas obras de arte, lo que ve en pantalla son fresas frescas y jugosas, cubiertas con los tradicionales brigadeiros y una capa roja brillante que las hace ver tan románticas como deliciosas.
La chef Déborah Acevedo llegó a Buen Día para enseñarle cómo preparar estos dulces brasileños conocidos como “Morango do Amor”, verdaderas joyas comestibles que enamoran por su sabor y su presentación.
Una receta perfecta para sorprender a esa persona especial o simplemente para consentirse con un toque dulce.
