México, Estados Unidos y Canadá inspiran estas deliciosas ensaladas

El ambiente futbolero también llega a la cocina con tres ensaladas inspiradas en la gastronomía de México, Estados Unidos y Canadá.

Las recetas utilizan ingredientes frescos y son fáciles de preparar. Funcionan como plato principal o como acompañamiento.

La primera opción es una ensalada mexicana de frijol negro con maíz, tomate, aguacate y un aderezo de limón con especias. La segunda propuesta es la tradicional ensalada Cobb de Estados Unidos. Incluye lechuga, huevo, bacon, queso azul y un aderezo con mostaza Dijon. La tercera receta combina arúgula, espinacas, pepino, cebolla morada, alcaparras y salmón ahumado con un aderezo de limón y eneldo.

En el video adjunto de Buen Día le mostramos el paso a paso para preparar estas tres recetas.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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