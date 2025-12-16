Menos estrés en la cocina: cómo adelantar y congelar comidas sin perder calidad

Adelantar trabajo en la cocina puede marcar la diferencia durante las celebraciones. Por eso, hoy es un buen día para preparar y congelar alimentos como pollo adobado, salsas, carne mechada, puré de papa y verduras.

La chef Karen Medrano le explica cómo hacerlo correctamente para conservar sabor y textura. Una estrategia sencilla que le permite llegar a las fechas especiales con menos estrés y más tranquilidad, sin sacrificar tradición ni calidad en la mesa.



