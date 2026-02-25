Más que jugos y postres: así puede convertir la piña en la estrella de su cocina

La piña es sinónimo de frescura y sabor tropical. En Costa Rica forma parte de nuestra identidad culinaria y no solo se disfruta en jugos o postres, también puede convertirse en protagonista de platillos fuertes.

Hoy en la cocina de Buen Día, el chef Carlos Alpízar comparte tres recetas con piña natural que combinan tradición e innovación. Desde opciones agridulces hasta preparaciones más atrevidas, usted descubrirá nuevas formas de incorporar esta fruta en su menú diario (ver video adjunto en la portada).

Si busca darle un giro diferente a sus comidas y aprovechar al máximo este ingrediente tropical, no se pierda esta deliciosa propuesta.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.