Más allá del sofrito: un festival de sabores en su cocina

En Costa Rica solemos recurrir al clásico chile, cebolla y ajo para casi todo. El famoso sofrito es parte esencial de nuestra identidad culinaria. Sin embargo, el mercado ofrece una amplia variedad de especias y condimentos que pueden transformar por completo sus platillos.

En la casa de Buen Día, la chef Karen Medrano presentó un verdadero festival de condimentos y le enseña a usted cómo utilizarlos de manera práctica en cuatro recetas distintas. La propuesta no solo amplía el sabor, sino también su creatividad en la cocina diaria (ver video adjunto).

Atrévase a experimentar con nuevas combinaciones y descubra cómo pequeños cambios pueden elevar sus comidas a otro nivel, sin perder la esencia de la cocina tica.

