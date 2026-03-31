Estilo de Vida
Los secretos de la chef Isabel Campabadal para preparar el mejor arroz con palmito
Este platillo se posiciona como una alternativa económica y nutritiva que resalta sabores tradicionales.
Si busca una opción práctica y rendidora para estos días, el arroz con palmito puede ser la elección ideal.
Se trata de una receta tradicional, fácil de preparar y perfecta para compartir en familia. El palmito aporta textura, sabor y nutrientes importantes como fibra y minerales, mientras el arroz brinda energía para el día.
Para que su preparación quede aún mejor, tome en cuenta:
- Sofreír bien los olores antes de incorporar el arroz.
- Usar caldo natural para potenciar el sabor.
- Incorporar queso para la cremosidad.
La chef Isabel Campabadal le muestra el paso a paso para lograr un arroz con palmito casero, sabroso y perfecto para consentir a su familia (ver video adjunto).
