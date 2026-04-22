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Los jarabes naturales que debe preparar ahora para no enfermarse en la época lluviosa

Hoy mostramos tres recetas caseras que fortalecen las defensas y reducen el riesgo de resfríos durante los meses de mayor circulación de virus.

Por Teletica.com Redacción 22 de abril de 2026, 8:55 AM

Durante la época lluviosa aumentan las infecciones respiratorias debido a la humedad, los cambios bruscos de temperatura y la mayor circulación de virus. Por eso, fortalecer las defensas es clave para reducir el riesgo de resfríos.

En Buen Día le presentamos opciones naturales que pueden ayudar para prevenir malestares propios de la época de transición.

Le mostramos cómo preparar tres jarabes, paso a paso (ver video adjunto en la portada).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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