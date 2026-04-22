Los jarabes naturales que debe preparar ahora para no enfermarse en la época lluviosa

Durante la época lluviosa aumentan las infecciones respiratorias debido a la humedad, los cambios bruscos de temperatura y la mayor circulación de virus. Por eso, fortalecer las defensas es clave para reducir el riesgo de resfríos.

En Buen Día le presentamos opciones naturales que pueden ayudar para prevenir malestares propios de la época de transición.

Le mostramos cómo preparar tres jarabes, paso a paso (ver video adjunto en la portada).



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