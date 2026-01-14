Le enseñamos a preparar repostería para el Rezo del Niño con una misma pasta

La tradición de los rezos del Niño también se vive alrededor de la mesa. En esta propuesta culinaria, usted aprenderá cómo, a partir de una misma pasta base, es posible crear una mesa completa de repostería variada y deliciosa.

El chef John Quirós comparte técnicas prácticas y versátiles que permiten optimizar ingredientes sin sacrificar sabor ni presentación, ofreciendo ideas que combinan creatividad, tradición y aprovechamiento en la cocina.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.