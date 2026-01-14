EN VIVO
Le enseñamos a preparar repostería para el Rezo del Niño con una misma pasta

El chef John Quirós muestra cómo, a partir de una sola base, se puede crear una mesa de repostería variada, atractiva y deliciosa.

Por Teletica.com Redacción 14 de enero de 2026, 9:32 AM

La tradición de los rezos del Niño también se vive alrededor de la mesa. En esta propuesta culinaria, usted aprenderá cómo, a partir de una misma pasta base, es posible crear una mesa completa de repostería variada y deliciosa. 

El chef John Quirós comparte técnicas prácticas y versátiles que permiten optimizar ingredientes sin sacrificar sabor ni presentación, ofreciendo ideas que combinan creatividad, tradición y aprovechamiento en la cocina.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.

