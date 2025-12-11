La masa madre vuelve a la mesa: así puede hacer su propio pan

¿Usted conoce el pan de masa madre? No es una moda: es un pan crujiente, aromático, artesanal y, además, una opción más saludable para su mesa. Su sabor profundo y su textura dorada lo han hecho regresar con fuerza a la cocina casera.



En Buen Día, la chef Marjorie Madrigal le muestra, paso a paso, cómo preparar su propio pan de masa madre en casa. Desde crear la mezcla inicial hasta lograr un pan esponjoso por dentro y crocante por fuera, usted podrá aprender un método accesible, natural y lleno de tradición.



Si busca un pan diferente, con historia y con beneficios para su digestión, este es el momento para descubrirlo y animarse a poner las manos en la masa.

