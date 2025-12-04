La magia de las casitas de jengibre: tradición y diversión en la cocina

En Buen Día nos pusimos manos a la obra para celebrar una tradición que huele y sabe a familia: las casitas de jengibre.

Estas bellezas comestibles no solo decoran cualquier rincón, también reúnen a grandes y chicos alrededor de la mesa (ver video adjunto).

La chef Candy llegó al programa con todo listo para el reto: masa fresca, piezas para armar, casitas completas y ese glaseado que lo une todo. Mientras tanto, en el estudio nos animamos a competir para ver quién lograba la casita más linda… y usted en casa pudo ser jurado.

Decorar, reír y crear juntos es una tradición que convierte la cocina en un lugar donde nacen momentos inolvidables.

