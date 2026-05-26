Estilo de Vida
Irresistibles rollos de canela: paso a paso para hacerlos en casa
Desde los ingredientes hasta consejos, repase aquí todos los detalles de la preparación.
Pocos aromas despiertan tantos recuerdos y antojos como unos rollos de canela recién horneados.
Por eso, hoy en Buen Día le enseñamos cómo prepararlos. Originarios de Suecia y hoy directo hasta su cocina.
Su preparación combina una masa suave, un relleno especiado y un horneado perfecto para lograr esa textura esponjosa y aroma irresistible que los hace tan populares en todo el mundo.
Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.
Ingredientes:
- 2 cdas de levadura.
- 1 cdta de azúcar.
- ½ tz de agua tibia.
- 2 tz de harina.
- 2 huevos.
- 1 barrita de mantequilla derretida.
- ¼ tz de azúcar.
- 5 cdas de canela en polvo.
- ½ tz de azúcar moreno.
- 1 barrita de mantequilla.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.