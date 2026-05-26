EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Irresistibles rollos de canela: paso a paso para hacerlos en casa

Desde los ingredientes hasta consejos, repase aquí todos los detalles de la preparación.

Por Teletica.com Redacción 26 de mayo de 2026, 10:07 AM

Pocos aromas despiertan tantos recuerdos y antojos como unos rollos de canela recién horneados.

Por eso, hoy en Buen Día le enseñamos cómo prepararlos. Originarios de Suecia y hoy directo hasta su cocina.

Su preparación combina una masa suave, un relleno especiado y un horneado perfecto para lograr esa textura esponjosa y aroma irresistible que los hace tan populares en todo el mundo.

Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.

Ingredientes:

  • ​2 cdas de levadura.
  • 1 cdta de azúcar.
  • ½ tz de agua tibia.
  • 2 tz de harina.
  • 2 huevos.
  • 1 barrita de mantequilla derretida.
  • ¼ tz de azúcar.
  • 5 cdas de canela en polvo.
  • ½ tz de azúcar moreno.
  • 1 barrita de mantequilla.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas