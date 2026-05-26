Irresistibles rollos de canela: paso a paso para hacerlos en casa

Pocos aromas despiertan tantos recuerdos y antojos como unos rollos de canela recién horneados.



Por eso, hoy en Buen Día le enseñamos cómo prepararlos. Originarios de Suecia y hoy directo hasta su cocina.



Su preparación combina una masa suave, un relleno especiado y un horneado perfecto para lograr esa textura esponjosa y aroma irresistible que los hace tan populares en todo el mundo.



Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.



Ingredientes:

​2 cdas de levadura.

1 cdta de azúcar.

½ tz de agua tibia.

2 tz de harina.

2 huevos.

1 barrita de mantequilla derretida.

¼ tz de azúcar.

5 cdas de canela en polvo.

½ tz de azúcar moreno.

1 barrita de mantequilla.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

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