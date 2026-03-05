Helados para todos: sabor seguro para diabéticos y celíacos

¿Quién dijo que vivir con diabetes, celiaquía o intolerancia a la lactosa significa renunciar a un buen helado?

En Buen Día le demostramos que sí es posible disfrutar de algo cremoso, delicioso y seguro. Opciones sin gluten, sin lactosa y sin azúcar añadida tradicional forman parte de una tendencia que combina salud y placer en cada cucharada.

La chef Candy Zamora presenta tres propuestas de helados artesanales pensadas para quienes requieren cuidados especiales en su alimentación, pero no están dispuestos a sacrificar el sabor. Una invitación a descubrir que cuidarse también puede ser un verdadero gusto (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y recetas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.