Estilo de Vida
Helados para todos: sabor seguro para diabéticos y celíacos
La chef Candy Zamora presenta tres propuestas pensadas para quienes requieren cuidados especiales en su alimentación.
¿Quién dijo que vivir con diabetes, celiaquía o intolerancia a la lactosa significa renunciar a un buen helado?
En Buen Día le demostramos que sí es posible disfrutar de algo cremoso, delicioso y seguro. Opciones sin gluten, sin lactosa y sin azúcar añadida tradicional forman parte de una tendencia que combina salud y placer en cada cucharada.
La chef Candy Zamora presenta tres propuestas de helados artesanales pensadas para quienes requieren cuidados especiales en su alimentación, pero no están dispuestos a sacrificar el sabor. Una invitación a descubrir que cuidarse también puede ser un verdadero gusto (ver video adjunto).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y recetas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.