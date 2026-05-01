Granizados con frutas congeladas: opción natural y refrescante para días calurosos

Si busca una opción refrescante, natural y fácil de preparar, los granizados de frutas congeladas son una excelente alternativa para los días calurosos. Además de ser deliciosos, permiten aprovechar frutas de temporada sin añadir ingredientes artificiales.

Estas preparaciones son versátiles y pueden adaptarse según sus gustos o lo que tenga en casa (ver video adjunto).

Para prepararlos, basta con congelar la fruta y rallarla.

Son una opción ideal para hidratarse, especialmente en climas cálidos, y una alternativa más saludable frente a bebidas procesadas.

En Buen Día le enseñamos paso a paso cómo lograr la textura perfecta en casa.



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