Gomitas caseras con colágeno, magnesio y más: así puede prepararlas

Las gomitas funcionales se han convertido en una alternativa popular para incorporar determinados ingredientes de manera práctica y agradable.

Entre las opciones más utilizadas destacan las gomitas con colágeno, las preparaciones con magnesio, las versiones con melatonina y las combinaciones con vitamina C.

Muchas personas las incorporan como complemento de sus rutinas de bienestar y alimentación.

Los especialistas recuerdan que estos ingredientes no sustituyen tratamientos médicos ni una alimentación equilibrada. También recomiendan consultar con un profesional de salud antes de consumir suplementos.

En el video adjunto conocerá recetas sencillas y recomendaciones para elaborar gomitas funcionales en casa.

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